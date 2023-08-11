ファッションデザイナー LED TOSHIBA REGZA 42Z1 Z1 テレビ

買い替えの為、出品。

EUさん専用SONY 4K液晶テレビ KJ-43X8500H 5年保証付き

多少汚れあります。リモコンありますが、使用できますが、中のパーツ欠けあり？振るとカラカラと音がします。

SHARP PN-E603 インフォメーションディスプレイ



ken0720様専用

ご理解頂ける方、よろしくお願い致します

SHARP シャープ 32インチテレビ2T-C32AE1



オシャレモデル☆★シャープ AQUOS 32型液晶テレビ／2019年製

都内、多摩地区、引き取りも歓迎。

SHARP AQUOS A AD 2T-C24AD-W



みき様専用SONY BRAVIA EX500 KDL-40EX500

2010年製

2020年製！ 43V型 4K 液晶テレビ LE-431T4KT 外付け録画対応



高年式 シャープ 4K50V型液晶TV 4T-C50DN2 21年製 仙台 宮城

TOSHIBA LED REGZA Z1 42Z1

REGZA 32S22



新品未開封 東芝 TOSHIBA REGZA 4K 液晶テレビ 50C350X

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

液晶テレビ 美品

DLNA対応有

ELSONIC エルソニック チューナーレススマートTV ESD-24HD

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

SHARP 液晶カラーテレビ

LEDバックライト有

9インチ液晶 地デジ/ワンセグ 小型テレビ APT09R HDMI入力 録画

LED種類: エッジライトLED

SONY BRAVIA EX300 KDL-32EX300(B) 32インチ

NETFLIX: NO NETFLIX

Panasonic プライベート・ビエラ UN-19CFB8-K

WEB CONTENT ACC

三浦様専用シャープAQUOS 40型 LC-40LX3 2010年製造

color: BLACK

パナソニック ポータブル 液晶テレビ プライベートビエラ UN-15LD11-K

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

東芝REGZA 55X9900L ジャンク品 有機ELテレビ

アスペクト比: 16:9

Panasonic ハイビジョン液晶テレビ 50V型 TH-50C305 中古

アプリ対応: アプリ プリインストール

toshiki様専用

イーサネット端子有

2018年製！ フナイ 40V型 液晶テレビ HDD内蔵 FL-40H2010

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

SONY BRAVIA ブラビア フルハイビジョン 液晶

ハイビジョン対応: FULL HD

再値下げ！SHARP(AQUOS)&アンテナケーブル&ケーブルボックス3点セット

メモリカード対応種類: SDHC

シャープ 32V型 ハイビジョン液晶テレビ AQUOS LC-32W25 黒

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D3チューナ有

送料込み値引き 42型 12年製 3チューナーW録対応 HDD対応 近隣配送無料

外付けHDD対応有

しらたま様専用！TOSHIBA REGZA 32型 デジタル液晶テレビ

多段階評価2010カラーTV: 5

SONY BRABIA 24インチ テレビ KJ-24W450E 2017年製

多段階評価2011カラーTV: 3

Panasonic 液晶テレビ TH-50A300 50V型 H598

多段階評価2014カラーTV: 2

TVS REGZA（東芝） レグザ 50Z670L

画素数クラス別(横): 1920−3839

パナソニック 40V型 4K 液晶テレビ TH-40DX600 ネット動画

画素数クラス別(縦): 1080−2159

パナソニック Panasonic VIERA TH-43FX750

画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上

LG 75インチ 75型 4K 75SM8600PJB 2020年製

画面サイズ・クラス別4: 42インチ

153 激安早い者勝ち✨TOSHIBA REGZA高画質 32型液晶テレビ

省エネ基準目標年度: 2012年度

TOSHIBA LED REGZA Z1 42Z1

電源タイプ: ACタイプ

SHARP AQUOS 液晶テレビ 26V

高速液晶表示: 120ヘルツ

【美品】TOSHIBA 32型液晶テレビ レグザ 32S10 2016年製



SHARP テレビ

#東芝

９日まで限定値下美品！ハイコーキ UR18DSML (NN) ラジオ付テレビ

#TOSHIBA

【美完品】パナソニック★地上デジタルハイビジョン液晶テレビ★47インチおまけ付



KUSH様専用ハイセンス 43型 スマートテレビ 4K対応 2017年製映綺麗

種類...液晶テレビ

商品の情報 商品のサイズ 40～42インチ ブランド 東芝 商品の状態 傷や汚れあり

買い替えの為、出品。多少汚れあります。リモコンありますが、使用できますが、中のパーツ欠けあり？振るとカラカラと音がします。ご理解頂ける方、よろしくお願い致します都内、多摩地区、引き取りも歓迎。2010年製TOSHIBA LED REGZA Z1 42Z1BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRLEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACCcolor: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HDメモリカード対応種類: SDHC地上波デジタルチューナ有無数: 地上D3チューナ有外付けHDD対応有多段階評価2010カラーTV: 5多段階評価2011カラーTV: 3多段階評価2014カラーTV: 2画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 42インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 120ヘルツ#東芝#TOSHIBA種類...液晶テレビ

商品の情報 商品のサイズ 40～42インチ ブランド 東芝 商品の状態 傷や汚れあり

省エネ SONY ソニー BRAVIA ブラビア テレビ KJ-43W730CSHARP 60インチ AQUOS LC-60US45 液晶テレビ 4K 送料込