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ファッションデザイナー LED TOSHIBA REGZA 42Z1 Z1 テレビ

商品の説明

買い替えの為、出品。
EUさん専用SONY 4K液晶テレビ KJ-43X8500H 5年保証付き
多少汚れあります。リモコンありますが、使用できますが、中のパーツ欠けあり？振るとカラカラと音がします。
SHARP PN-E603 インフォメーションディスプレイ

ken0720様専用
ご理解頂ける方、よろしくお願い致します
SHARP シャープ 32インチテレビ2T-C32AE1

オシャレモデル☆★シャープ AQUOS 32型液晶テレビ／2019年製
都内、多摩地区、引き取りも歓迎。
SHARP AQUOS A AD 2T-C24AD-W

みき様専用SONY BRAVIA EX500 KDL-40EX500
2010年製
2020年製！ 43V型 4K 液晶テレビ LE-431T4KT 外付け録画対応

高年式　シャープ　4K50V型液晶TV　4T-C50DN2　21年製　仙台　宮城
TOSHIBA LED REGZA Z1 42Z1
REGZA 32S22

新品未開封　東芝　TOSHIBA REGZA 4K 液晶テレビ 50C350X
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
液晶テレビ 美品
DLNA対応有
ELSONIC エルソニック チューナーレススマートTV ESD-24HD
HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR
SHARP 液晶カラーテレビ
LEDバックライト有
9インチ液晶 地デジ/ワンセグ 小型テレビ APT09R HDMI入力 録画
LED種類: エッジライトLED
SONY BRAVIA EX300 KDL-32EX300(B) 32インチ
NETFLIX: NO NETFLIX
Panasonic プライベート・ビエラ UN-19CFB8-K
WEB CONTENT ACC
三浦様専用シャープAQUOS 40型 LC-40LX3 2010年製造
color: BLACK
パナソニック ポータブル 液晶テレビ プライベートビエラ UN-15LD11-K
アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応
東芝REGZA 55X9900L ジャンク品 有機ELテレビ
アスペクト比: 16:9
Panasonic ハイビジョン液晶テレビ　50V型　TH-50C305 中古
アプリ対応: アプリ プリインストール
toshiki様専用
イーサネット端子有
2018年製！ フナイ 40V型 液晶テレビ HDD内蔵 FL-40H2010
ディスプレイタイプ: LCD(液晶)
SONY BRAVIA ブラビア　フルハイビジョン　液晶
ハイビジョン対応: FULL HD
再値下げ！SHARP(AQUOS)&アンテナケーブル&ケーブルボックス3点セット
メモリカード対応種類: SDHC
シャープ 32V型 ハイビジョン液晶テレビ AQUOS LC-32W25 黒
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D3チューナ有
送料込み値引き 42型 12年製 3チューナーW録対応 HDD対応 近隣配送無料
外付けHDD対応有
しらたま様専用！TOSHIBA REGZA 32型 デジタル液晶テレビ
多段階評価2010カラーTV: 5
SONY BRABIA 24インチ　テレビ　KJ-24W450E 2017年製
多段階評価2011カラーTV: 3
Panasonic 液晶テレビ TH-50A300 50V型 H598
多段階評価2014カラーTV: 2
TVS REGZA（東芝） レグザ 50Z670L
画素数クラス別(横): 1920−3839
パナソニック 40V型 4K 液晶テレビ TH-40DX600 ネット動画
画素数クラス別(縦): 1080−2159
パナソニック　Panasonic VIERA TH-43FX750
画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上
LG 75インチ 75型 4K 75SM8600PJB 2020年製
画面サイズ・クラス別4: 42インチ
153 激安早い者勝ち✨TOSHIBA REGZA高画質 32型液晶テレビ
省エネ基準目標年度: 2012年度
TOSHIBA LED REGZA Z1 42Z1
電源タイプ: ACタイプ
SHARP AQUOS 液晶テレビ　26V
高速液晶表示: 120ヘルツ
【美品】TOSHIBA　32型液晶テレビ　レグザ　32S10　2016年製

SHARP テレビ
#東芝
９日まで限定値下美品！ハイコーキ UR18DSML (NN) ラジオ付テレビ
#TOSHIBA
【美完品】パナソニック★地上デジタルハイビジョン液晶テレビ★47インチおまけ付

KUSH様専用ハイセンス 43型　スマートテレビ 4K対応　2017年製映綺麗
種類...液晶テレビ

省エネ　SONY ソニー BRAVIA ブラビア　テレビ　KJ-43W730C

商品の情報

商品のサイズ40～42インチ
ブランド東芝
商品の状態傷や汚れあり

SHARP 60インチ AQUOS LC-60US45 液晶テレビ 4K 送料込
買い替えの為、出品。多少汚れあります。リモコンありますが、使用できますが、中のパーツ欠けあり？振るとカラカラと音がします。ご理解頂ける方、よろしくお願い致します都内、多摩地区、引き取りも歓迎。2010年製TOSHIBA LED REGZA Z1 42Z1BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRLEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACCcolor: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応アスペクト比: 16:9アプリ対応: アプリ プリインストールイーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HDメモリカード対応種類: SDHC地上波デジタルチューナ有無数: 地上D3チューナ有外付けHDD対応有多段階評価2010カラーTV: 5多段階評価2011カラーTV: 3多段階評価2014カラーTV: 2画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 41インチ以上画面サイズ・クラス別4: 42インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 120ヘルツ#東芝#TOSHIBA種類...液晶テレビ

商品の情報

商品のサイズ40～42インチ
ブランド東芝
商品の状態傷や汚れあり

ファッションデザイナー LED TOSHIBA REGZA 42Z1 Z1 テレビ

58分钟前

ファッションデザイナー LED TOSHIBA REGZA 42Z1 Z1 テレビ

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
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コメント (10)

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