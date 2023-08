カラー···ホワイト

種類···無線LAN中継機・アクセスポイント

消費電力···~20W未満

ケーブル···ワイヤレス(無線)

ケーブル長···50m~

インターフェース···無線LAN(Wi-Fi)

15mほどで安定して使用しておりました

本体からのLANケーブルは20mまでならお作りします。

干渉を低減する豊富なチャンネル数(13Ch)

2.4GHz帯を使用し、マルチパスの影響を受けにくいOFDM(直交周波数分割多重)変調方式を採用。最大54Mbps(理論値)※1の高速かつ安定したデータ通信が可能 です。また、チャンネルは13chを実装。トラフィックの多いチャンネルを回避して通信できます。

耐候性に優れた防水構造(JIS保護等級4級相当)を実現

耐候性を考慮し、JIS4(防まつ形)相当の防水性能を実現。水滴などによる不具合の可能性を低減しました。

寒冷地にも適した使用温度範囲

-20℃~50℃の広い温度範囲で動作しますので、寒冷地などへの設置も可能です。

避雷器を内蔵

暗号化による秘匿性を確保

WEP、OCB AESによる暗号化機能で、通信の秘匿性を高めます。

内蔵/外部アンテナを選択して運用可能

アンテナを内蔵。通信距離や用途に応じて豊富な別売オプションアンテナを使用することも可能です。 オプションアンテナ使用時には最大4km※の通信が可能です(AH-166使用時)。

※ 通信距離は目安です。周辺環境により大きく異なります。

無線ブリッジ設定・アクセスポイント設定が可能

他のビル間ユニットのBSSID一覧表から、接続を希望するビル間ユニットのBSSIDを選択することで簡単に無線ブリッジ設定・アクセスポイント設定が可能です(同一SSIDのみから設定可能)。 また、アクセスポイントとしても設定することができます。

詳細はICOMのホームページでしらべてください

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

