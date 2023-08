品番38874

販売価格 71500円

カラー フレンチブルー

サイズ 38

着丈62 肩幅37 バスト92

素材 トリアセテート65%ポリエステル35%

MADE IN JAPAN

2023年4月に銀座の本店で購入したもので

2回着用、2回自宅で洗濯しました。

特に目立つようなシミ、汚れは

見当たりません

アイロンをかけなくても洗濯後に

ハンガーで吊るしておくだけで

シワはほとんど気にすることなく着用出来ます

写真10枚目のタグと替えボタンひとつ

残っていますのでお付け致します(^^)

ネコポスでの発送となります。

⚠️大変お手数ではございますが

お問い合わせ、ご購入前には

必ずプロフィールをご一読くださいますよう

お願い申し上げます⚠️発送不可の日の記載あり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

