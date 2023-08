【日本産】 ニューバランス ランニングシューズ フューエルセル アールシーエリート スニーカー

この度はご覧いただきありがとうございます。

【商品情報】

靴幅: B

ソール素材または裏地: ゴム

耐水性能なし

ヒールの高さ: 4.5 cm

ヒールのタイプ: ヒールなし

留め具の種類: レースアップ

ソールの厚さ:3cm

商品モデル番号 : WRCEL

フルマラソンで世界記録を狙うエリートランナーに向けた男性用トップモデル「FuelCell RC Elite v2」。卓越した反発性で推進力を高めるFuelCell&カーボンファイバープレートミッドソール、グリップ性と重量バランスを両立したアウトソール、通気性とフィット性に優れたニットアッパーを採用し、明るくポジティブなVIBRANTカラーで展開します。さらなるスピードを生み、記録更新に貢献します。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

