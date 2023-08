ゴーライト シャングリラ1

GO LITE SHANGRI-LA 1 フライ / ネスト

たくさんのいいねありがとうございます。

【商品内容】

フライ・収納袋

ネスト(メッシュインナー)・収納袋

Yペグ8本・収納袋

タグ

※フライ・ネストのセット販売(バラ売り不可)

※グランドシート無し。

※ガイライン(張り綱)無し。

※試し打ちしたペグが1、2本有り。

●写真4 購入当初からテントネームが裏側

珍しいのでそのまま使用。

●写真5 フロアレス使用例

私物になります。付属はしません。

【最終価格】ゴーライト シャングリラ1 テント/シェルター

【仕様】

重量(カタログ値)

シェルター 455g・ネスト 450g

【サイズ】

フロア)全長350cm、間口120cm*後部幅81cm

ポール間長さ)213cm、天井高)118cm

素材

シェルター/15d シリコン&PUリップストップナイ

ロン

ネスト/20d ポリエステル ノーシーアムメッシュ

70d ナイロンタフタ

カラー ゴールド

ブランドが消滅、出回る事も少ないレア幕

北アルプス縦走登山テント泊で使用。

・フライ部分 小傷、穴あき

・ネストフロア部分 穴あき・汚れ

・メッシュ部分 穴あき

・ペグループ等に汚れや傷があります。

コーティングの加水分解は現在無し。

フロアのシームテープは完全には剥がれていませんが、

経年劣化が始まり貼り替えをおすすめします。

●未使用品のリペアテープおつけします。

フライシートと同色

中古品で完璧な物ではありません。

載せきれていない小キズ等もあるかもしれません。

使用感も有ります。

神経質な方、細かい方、完全を求める方のご購入はお控え下さいませ。

購入してからのクレーム、返品、返金は一切受け付けません。

予めご了承くださいませ。

#ゴーライト #シャングリラ1 #テント #シェルター #レア幕 #golite #tent #nest #登山 #テント泊 #UL #ウルトラライト #hike #ULhike #ナイロン #ソロ #縦走

#北アルプス #山岳 #シェルターテント #シャングリラ

商品の情報 ブランド ゴーライト 商品の状態 傷や汚れあり

