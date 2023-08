【再入荷】 バーバリーブラックレーベル　 マウンテン　ナイロンパーカー　サイズM ブラック マウンテンパーカー

BURBERRY BLACK LABEL

バーバリーブラックレーベル

ナイロンパーカー マウンテンパーカー

サイズM

★カラー

黒 ブラック

★サイズ詳細

メンズMサイズ

肩幅43

袖丈60

身幅50

着丈63

全て平置き、単位はセンチです。

多少の誤差はご了承下さい。

5回ほど着用してますが、目立った傷や汚れは見受けられません。

しばらく自宅保管しておりました。

状態を確認のうえご購入お願いします。

※他にも多数バーバリー、ブルーレーベルクレストブリッジなどを出品しており、まとめ買いでの割引きいたしますので、ぜひご覧ください。

カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

