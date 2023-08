イタリアよりユニセックスでお使いいただける

【商品名】

VivienneWestwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)

【サイズ】

タテ約21cm ヨコ約16cm マチ約4cm ストラップ最大約156cm

容量: 2.5L

※多少の誤差が生じる場合があります。

【カラー】

BLACK

【仕様】

素材: ポリエステル VEGAN仕様

外側ポケットファスナー付き2

内側ポケットファスナー付き1

*表地、裏地、ベルトにはペットボトルを原料としたリサイクルポリエステルを使用。ジッパーやバックル、縫製糸に高耐久素材を採用し、長く愛用できる耐久性を確保。

【型番】

43030074-01761 N301

【付属品】

VivienneWestwood専用 保存袋

*ブランド紙袋が必要な場合には、別途送料として500円頂戴いたします。ご希望の方は、購入前にお申し出くださいませ。

紙袋はゆるく折り曲げての梱包となります。

【商品詳細】

Vivienne Westwood×EASTPAKのコラボレートショルダーバッグ。

“SAVE OUR OCEANS”をテーマに、Vivienne Westwoodの哲学を通じてEASTPAKのクラシックなデザインを再構築。

VW専用保存袋入りで、 ギフトにも最適です。

現品を確認し、検品し買付を行いました。

1点限り。

VivienneWestwood 直営アウトレット店での購入です。

いつのシーズンのものかは公開されておりません。

海外製品に関しましては縫製等に関しての基準がゆるく、

多少の汚れ等は不良品としての認識がないのが現状でございます。

インポート製品の特性としてご理解下さいませ。

!!!!!ご注意!!!!!

すり替え防止のため、

発送後のお色の変更・イメージ違いによります返品・交換はいかなる場合でもお受けできません。

ご注文前に必ずお色をご確認くださいませ。

商品画像は写し方によって実際と多少異なる場合がございます。

#ヴィヴィアン・ウエストウッド

#シャルル0708バッグ一覧

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

