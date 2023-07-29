セットアップ Charlotte シャーロット　ヴァイスシュバル　　8門　デッキパーツ ヴァイスシュヴァルツ

大切な何か 高崎丈士郎 ×2
ヴァイスシュヴァルツ シオン sp サイン ホロライブ
大切な何か 美砂 ×3
ヴァイス リコリコ RR4コン
大切な何か 西森柚咲 ×3
氷の機械 シノン sp サイン
大切な何か 友利奈緒 ×1
高レアリティ デッキ 艦隊これくしょん 艦これ ホイル ヴァイスシュヴァルツ
大切な何か 乙坂歩未 ×1
ヴァイスシュヴァルツ 進撃の巨人 背負った宿命 エレン sp
大切な何か 乙坂有歩 ×4
ヴァイス ペルソナ4 P4 主人公＆伊邪那岐大神 SP サイン
逃避行の果てに ×5
ヴァイスシュヴァルツ ディズニー100 ミッキーマウス SSP
エプロン姿 乙坂歩未 ×6
ヴァイスシュヴァルツ ダ・カーポ D.C. 立夏 サイン3枚セット
いまに挑む 乙坂有歩 ×1
空からの贈り物 sp 草薙寧々
×4
ヴァイス ウマ娘 プリティーダービー boxpr付きRR以下4コン 水曜発送 ③
友利奈緒 ×4
ヴァイスシュバルツ Disney100 1BOX
天体観測 友利奈緒 ×4
抱く思い ミカサ SP PSA10
乙坂歩未 ×7
ヴァイスシュヴァルツ ガルパ 青空に見えた星 倉田ましろ SP PSA10
ひとり何を思う 友利 ×1
ヴァイスシュヴァルツ ダ・カーポ 憧れの生徒会長 音姫
金さんラーメン ×1
ヴァイス ホロライブ 未来へ一緒に 湊あくあ サインカード SSP
いつか聞いた音 ×4
disney100 ヴァイスシュバルツ 7box
その他汎用
映画 五等分の花嫁 中野二乃 サインカード
バンドリ ヴァイスシュヴァルツ 箔押しサイン
プレイ用でご考え下さい。
ヴァイスシュバルツ ホロライブ vol.2 シュリンク付き 未開封品 3box
ヴァイスシュバルツ 輝くステージへ 星街すいせい SP サイン BGS10
大切な何か 高崎丈士郎 ×2大切な何か 美砂 ×3大切な何か 西森柚咲 ×3大切な何か 友利奈緒 ×1大切な何か 乙坂歩未 ×1大切な何か 乙坂有歩 ×4逃避行の果てに ×5エプロン姿 乙坂歩未 ×6いまに挑む 乙坂有歩 ×1 ×4 友利奈緒 ×4天体観測 友利奈緒 ×4 乙坂歩未 ×7ひとり何を思う 友利 ×1金さんラーメン ×1いつか聞いた音 ×4その他汎用プレイ用でご考え下さい。