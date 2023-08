逆輸入 NIKE AIR JORDAN11 (AJ11) スニーカー

数年前に購入しました。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 未使用に近い

数年前に購入しました。使ったことがほぼなく、5枚目の写真を見ていただくと分かる通りとても綺麗です。箱はついておりません。ジョーダンのステッカーをおつけいたします。追加の写真等コメントでよろしくお願いします。エアジョーダン11(AIR JORDAN11)は、バスケプレーヤーとスニーカーファンの間で不動の人気を誇るナイキ(NIKE)のスニーカー。カラー···ブラックスニーカー型···ローカット履き口···紐

