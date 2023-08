【4/15 値下げしました!】

【新品】ザ ノースフェイス Ripstop Wide Cropped Pants

2022年1月にネットで購入しました。

VIAVANDA DRAWSTRING WIDE TRACK PANTS

生地感はいいものの、サイズが合わず、なかなか出番がなかったので、希望の方がいらっしゃったらお譲りします。

【美品】THE SHINZONE SKATER PANTS 32 カーキ

ベージュのパンツはカジュアルな生地も多い中、こちらはお仕事でも着れそうな生地感です。

The North Face Purple Label Ripstop



[THE RERACS] カーゴパンツ

定価:19,800円

45rpm 迷彩柄パンツ タグつき新品



kastane whimsic m65 カーゴパンツ

カラー···ベージュ

アパルトモン AGOLDE カーゴパンツ 36

パンツ丈···フルレングス

【Oxford Tapered Trousers】キャメル36

柄・デザイン···無地

未上陸 minga london カーゴパンツ y2k

ひざ下···テーパード

OX WIDE CARGO PANTS ブラック 38

季節感···春、夏、秋、冬

※中古品であること、自宅保管であることをご理解いただきますようお願いいたします。

※キャンセル・返品はご遠慮ください。

※もちろん丁寧な梱包を心がけますが、自宅にあるもので極力コンパクトな梱包にさせていただくことをご了承くださいませ。

#トゥデイフル #todayful #吉田怜香

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トゥデイフル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

