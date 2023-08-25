新しいブランド 赤タグ 希少 Lee ×リアルマッコイズ38 101-J Riders Gジャン/デニムジャケット

50年代のLee Riders 101-Jをリアルマッコイズが完全復刻した希少なモデルです。

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25年〜30年位前に店舗で新品で購入しました。

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当時数回着用しただけで今まで保管していたもので、かなり美品です。

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安心してご使用いただけると思います。

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大きいサイズは出回る事はありますが、サイズ38はかなり希少かと思います。

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実寸 （cm）

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肩幅 ≫ 47.5

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身幅 ≫ 53-42.5

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袖丈 ≫ 62

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着丈 ≫ 55

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＊ 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

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＊ 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

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※こちらの商品は新品ではありません。

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使用したものですので細かな汚れなどはございます。出品の際に見落としがないよう心掛けておりますが、汚れやその他稀に見落としている場合もございます。予めご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

50年代のLee Riders 101-Jをリアルマッコイズが完全復刻した希少なモデルです。25年〜30年位前に店舗で新品で購入しました。当時数回着用しただけで今まで保管していたもので、かなり美品です。安心してご使用いただけると思います。大きいサイズは出回る事はありますが、サイズ38はかなり希少かと思います。size :38実寸 （cm）肩幅 ≫ 47.5身幅 ≫ 53-42.5袖丈 ≫ 62着丈 ≫ 55＊ 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。＊ 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。※こちらの商品は新品ではありません。使用したものですので細かな汚れなどはございます。出品の際に見落としがないよう心掛けておりますが、汚れやその他稀に見落としている場合もございます。予めご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。#ビンテージ #ヴィンテージ #デッドストック #初期 #旧 #50s #アメカジ #リーバイス # ビッグE #xx #ライダース #ジージャン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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