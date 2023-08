こちらは1940年~52年に作製されたロイヤルスタッフォードの「Roses to Remember」の美しいヴィンテージティーカップです。

イングリッシュボーンチャイナ

ロイヤルスタッフォードはイギリスでも古い工房の一つとして知られています。

1845年Johnson & Pooleとして、イギリス陶器の町、ストーク・オン・トレントで創業。

トーマス・プールによって作られたブランドです。

陶器の産地スタッフォードの地名に、ロイヤルを被せることが許された唯一のブランドです。

1880年より"Royal Stafford"のブランド名を使用、1952年に"Royal Stafford China"に社名変更、1992年にBarratts of Staffordshireと合併しました。

「Roses to Remember」は1950年代に作製された深紅のバラとグレーの葉が描かれているお品はたまにみかけますが、こちらは更に古い1940年~52年に作製されたお品で、大輪のピンクのアンティークローズにグリーンの葉が描かれていてとっても可愛いです。淵には同じくグレーで白い小さなお花が描かれています。

カップもチューリップ型でとても可愛らしいです✩.*˚

半世紀以上長年イギリスで大切に愛され続けてきたヴィンテージカップです。

古き良き英国の伝統が感じられるヴィンテージカップでぜひティータイムのひとときを楽しんでください。

ティーカップはそのままインテリアとして飾っても素敵です。

フラワーアレンジメントや、アクセサリー入れなど、アイデア次第で使用用途も広がります✩.*˚

一点のみですのでお見逃し無く•*¨*•.¸¸☆*

カップ 口径 約 8.8cm 高さ 7.1cm

ソーサー約 14.1cm

★コンディション★

使用感なく、未使用保管品レベルの艶やかなお品で、とても80年近く前のお品とは思えないExcellentコンディションです。

※主観には個人差がございますので、あまりにも神経質な方は御遠慮下さいませ。

ヴィンテージ食器について

近年の物とは違い、製造時からの小さな黒い斑点や黒点、ペイントロス、目立たない微小な凹凸は一般的にどのヴィンテージ品にも見受けられるものです。味わいの一つとして受け入れて頂ければ幸いです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

