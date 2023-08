日本未発売

参考価格18000円

サイズ7.5US 24cm

冒険と日常生活のすべてのニーズに取り組むために構築されたまったく新しい vans sk8-hi mte 2 ブラック ゴールド ローズ ホワイトは、25 年以上にわたるバンのスノーボード ブーツの歴史と職人技を、時代を超越した信頼性の高い 1 つのデザインに取り入れています。 mte-2 機能セットには、すべての気象条件でグリップと柔軟性を大幅に向上させる新しい mte-2 専用の全天候型 all-trac™ ラバー アウトソールが含まれています。 Hydroguard™ 360° ウォータープルーフ メンブレンが体をドライに保ち、ターゲットを絞った primaloft® インサレーションが寒い天候下でも温度を調節して暖かく保ちます。 耐久性のある防水ファブリックとレザーのアッパーは、水銀が下がったときに快適さを犠牲にすることなく、象徴的な Vans の外観を提供します。

雪の山や雨の街でも、自信を持って出発できます。装備のすべての継ぎ目が、すべてのニーズを満たすように巧みに設計されているからです。 結局のところ、重要なのは目的地ではないことを私たちは知っています。 それはあなたがあなた自身のために作る道であり、思い出です。

• トラクション: まったく新しい All-Trac™ MTE-2 ラバー アウトソールは、柔軟で信頼性の高い全天候型トラクションを提供し、あらゆる地形でのグリップを強化します。

• 体温調節: MTE-2 Primaloft® ゾーナル断熱材は、高品質のマイクロファイバー断熱システムを使用して、ダウンの暖かさを模倣し、水分を保持することなく体を暖かく保ちます。

• モイスチャー マネジメント: 新しい HydroGuard™ 360° MTE-2 テープがシューズ全体をカバーし、信頼性が高く、快適で通気性のある防水加工を施します。

• 快適性とパフォーマンス: 単層の UltraCush™ 成形 EVA フットベッドに OrthoLite® オーバーレイを配置することで、よりドライで健康的な内部を実現し、軽量でありながらより快適な履き心地を提供します。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

日本未発売VANSバンズ SK8-HiR MTE-2 Black/Sugar Plumスニーカー参考価格18000円サイズ7.5US 24cm 冒険と日常生活のすべてのニーズに取り組むために構築されたまったく新しい vans sk8-hi mte 2 ブラック ゴールド ローズ ホワイトは、25 年以上にわたるバンのスノーボード ブーツの歴史と職人技を、時代を超越した信頼性の高い 1 つのデザインに取り入れています。 mte-2 機能セットには、すべての気象条件でグリップと柔軟性を大幅に向上させる新しい mte-2 専用の全天候型 all-trac™ ラバー アウトソールが含まれています。 Hydroguard™ 360° ウォータープルーフ メンブレンが体をドライに保ち、ターゲットを絞った primaloft® インサレーションが寒い天候下でも温度を調節して暖かく保ちます。 耐久性のある防水ファブリックとレザーのアッパーは、水銀が下がったときに快適さを犠牲にすることなく、象徴的な Vans の外観を提供します。 雪の山や雨の街でも、自信を持って出発できます。装備のすべての継ぎ目が、すべてのニーズを満たすように巧みに設計されているからです。 結局のところ、重要なのは目的地ではないことを私たちは知っています。 それはあなたがあなた自身のために作る道であり、思い出です。 • トラクション: まったく新しい All-Trac™ MTE-2 ラバー アウトソールは、柔軟で信頼性の高い全天候型トラクションを提供し、あらゆる地形でのグリップを強化します。 • 体温調節: MTE-2 Primaloft® ゾーナル断熱材は、高品質のマイクロファイバー断熱システムを使用して、ダウンの暖かさを模倣し、水分を保持することなく体を暖かく保ちます。 • モイスチャー マネジメント: 新しい HydroGuard™ 360° MTE-2 テープがシューズ全体をカバーし、信頼性が高く、快適で通気性のある防水加工を施します。 • 快適性とパフォーマンス: 単層の UltraCush™ 成形 EVA フットベッドに OrthoLite® オーバーレイを配置することで、よりドライで健康的な内部を実現し、軽量でありながらより快適な履き心地を提供します。№3-9

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

