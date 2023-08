カラー···ホワイト

カラー···ホワイトスタイル···プリンセスロングトレーンと刺繍がステキなウェディングドレスです(^^)海外挙式、迎賓館で披露宴を行った際に着用しました(^^)両方とも短時間の着用です海外挙式後、1度クリーニングしています迎賓館系列?のウェディングドレスショップで購入セミオーダー157cm・48kg・5cmのヒールを履いてドレス着用ウエスト64cm・ヒップ85cm☆平置き採寸 ウエスト31cm(1番細いところ)☆Wacoal ブライダルインナーD65を着用後、ドレスを着用しました胸元から裾にかけてゴージャスな刺繍、加えて丁寧にパール・ビーズ・スパンコール等が縫われておりますプリンセスラインロングトレーン上半身はぴったり、ウエストの切り返し部分からふんわりと膨らんだデザインウエスト部分にリボンあり・取り外し可(画像7・8)‥未使用テイクアンドギヴ・ニーズT>AKEandGIVE NEEDS目立った汚れ・破れ等ありませんが、素人検品の旨ご了承下さい(^^)ドレスハンガー付きドレスカバーにお入れして発送致します(画像10枚目)定価363,000円ご不明な点が ございましたら、ご質問ください(^^)

