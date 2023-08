驚きの値段 LED アンティークシャンデリア 9灯 キラキラ クリスタル 天井照明 天井照明

全長 チェーン最大時130cm

55cmのチェーン調整長さ

本体 高さ75cm 個人の測定

横幅70cm

定格消費電力 360w

定格電圧110V

単品 1灯あた 125V 75w

6A 250V

電球はLEDなので異なります。

購入価格 22000円

電球 (LED)のみの価格2640円×10本

合計 48400円

素敵なブラウン ブラックのシャンデリアです。ロマンチックにお部屋の雰囲気をガラリと変えてくれるオシャレなクリスタル シャンデリアお部屋のイメージを変えてくれます。

何畳用かは忘れてしまいましたが使用している間取りは14畳リビングで使用していましたが 個人的には充分明るくシャンデリアなので天井から明るくなりますので他の照明とはひと味 違います。

取り付け注意事項

まず始めに天井にソケットを接続しカップラーを付けて専用の黒いネジで固定します。(私は専用ネジが長いのでネジは付けていません)

チェーン調整する前に上から付属している

6個の受け皿を長い方のアームに装着して下さい。単独の受け皿は短い方のアームに付けて下さい。受け皿を装着した後にローソクのソケットを装着してLEDライトを装着します。アームは好みで調整したして下さい。ボルトナットは私が使用している時は軽く締める程度でいつでもアームの微調整を出来るように ゆるめで締めていました。

アームのバランス確認した後 センターのクリスタル受け皿を装着します。付属のシルバーのボウル、クリスタルの受け皿、押えのシルバーリング 最後にクリスタルのチェーンを手回しで装着して下さい。

使用期間 4年程度 梱包をする際に

取り外し可能な所は食器洗剤で洗浄していますが他の箇所は手拭きで磨き残しがあるかも知れません。点灯問題なし 少しクリスタルに亀裂が入っている箇所がありますが取り外すまで分かりませんでした。

照明ですので配送中にトラブル 破損不具合があるかも知れないですが現時点で使用に対して問題は 御座いません

電球ヒューズLEDなのでヒューズが飛ぶ事もないと思っていますが予備の電球も お付け致していますので 予めご了承ください。

震度6でも落下はありませんでしたので安心してお使い頂けると思います。

シャンデリア

照明

アンティーク

おしゃれ照明

天井照明

ライト

照明

インテリア

キラキラ

シーリングライト

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

