【超安い】 Art Sigma EF-18-35mm キャノン用 F1.8 レンズ(単焦点)

Sigma Art EF-18-35mm F1.8 Canon用

pentax67用 45ミリ F4

付属品:

MAMIYA SEKOR C 80mm F1.9 中判用 645

レンズ本体、フード、

SMC ペンタックス PENTAX-F 50mm f/1.4 Kマウント レンズ

キャップ、レンズプロテクター

☆THE LINES OF MY HAND様専用☆Nikon AF-S DX



Nikon Ai nikkor 50mm F1.4 オールドレンズ

レンズ内のチリやカビ無し

Canon (キヤノン) EF35mm F2

全て正常に動いています。

NIKKOR 85mm F2 オールドレンズ



SONY E20mm F2.8 SEL20F28



2080 Canon 50mm F1.4 MF Lens for L39



Nikon 400㎜ F2.8 レンズ

レンズスペック:

専用SIGMA シグマ 30mm F1.4 DC HSM Art 元箱 付属品

レンズ構成枚数

SIGMA 15mm F2.8EX DG FISHEYE Nikon Fマウント

12群17枚

ニコン Ai NIKKOR 50mm f1.4 MF スタンダード レンズ

画角

SAMYANG サムヤン 12mm F2.0 ソニー用 Eマウント

76.5° - 44.2°

SIGMA 100-400 F5-6.3 DG DN OS

絞り羽根枚数

SONY SEL11F18 E11mm F1.8 Eマウント

9枚 (円形絞り)

Sigma Art EF-18-35mm F1.8 キャノン用

最小絞り

Canon 単焦点広角レンズ EF-S 24mm F2.8 STM

F16

SAMYANG Fuji X 85mm f1.4 MK2

最短撮影距離

SIGMA 30mmF1.4DCDN カメラ Xマウント 単焦点レンズ

28cm

ライカ SUMMARIT-M 50mm F2.5 ズマリット 元箱付属品付

最大撮影倍率

Canon 純正コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R

1:4.3

FE 135mm F1.8 GM G Master /単焦点レンズ]

フィルターサイズ

【最終値下げ】SONY FE50mm F1.2GM (ND8+プロテクター付き)

φ72mm

★美品★ ニコン NIKON Ai-S NIKKOR 50mm F1.4

最大径 × 長さ

Canon Macro Lens EF 100mm f2.8 レンズ

φ78mm × 121.0mm

Fujinon xf16-55mm f2.8 R LM WR

※長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。

FUJIFILM X フジノン 単焦点 広角 大口径 18mm F1.4

質量

【美品】PERGEAR 12mm F2 black レンズ

810g

7Artisans 35mm F0.95 Xマウント

エディションナンバー

美品 Canon EF-S 24mm F2.8 STM❤軽量薄型パンケーキレンズ



CONTAX Carl Zeiss Planar 85mm F1.4 MMJ

マウント···キヤノンEFマウント系

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Sigma Art EF-18-35mm F1.8 Canon用付属品:レンズ本体、フード、キャップ、レンズプロテクターレンズ内のチリやカビ無し全て正常に動いています。レンズスペック:レンズ構成枚数12群17枚画角76.5° - 44.2°絞り羽根枚数9枚 (円形絞り)最小絞りF16最短撮影距離28cm最大撮影倍率1:4.3フィルターサイズφ72mm最大径 × 長さφ78mm × 121.0mm※長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。質量810gエディションナンバーマウント···キヤノンEFマウント系

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Leica Summicron 50mmF2 初代後期型canon 50mm f1.8 stmISCO-GOTTINGEN PROJAR 60mm F2.8 プロジェクター用タムロン 35mm f1.8 Di VC USD ニコン富士フイルム 24mm f.8フィルターレンズ Xマウント XM-FLNikon ニコン NIKKOR レンズ 35mm 単焦点 単焦点レンズ