商品の状態

Still breaker 10’10 six four トローリングロッド2本

付属品は写真に写っている物が全てとなります。

・画像の通りキズや使用感などありますが、目立つ深い傷などはなく全体的には美品な部類だと思います。

・保証書は付属しません。

・ガイドフット部にサビがあります。

スペック□全長(mm):1935

□自重(g):114

□継数:2pcs / 仕舞寸法(mm):1475

□対応ルアー:30~80g

□対応ライン PE(号):0.6~1.0

□カーボン含有率(%):80.4

□ジョイント:グリップジョイント

中古品のため、神経質な方は購入をお控えください。

値引き交渉は受け付けませんのでご了承ください。

※他サイトにも出品しておりますので、中古商品ご購入前には必ずメッセージをお願い致します。

#シマノ

#ソアレ

#CI4

#アジ

#鯵

#アジング

#ライトゲーム

#ルアーフィッシング

#ジギング

#オフショア

#船

#青物

#マダイ

#イサキ

#釣り

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

