人気の新作 J48 Radial レコーディング/PA機器

J48

audio−technica AT-VD3 オーディオテクニカ 他多数

Radial

AKG ( アーカーゲー ) P220 コンデンサーマイク

定価：¥34000

TC・HELICON VOICETONE DOUBLE



ヤマハミキサーGF24/12

非常に優秀なDIです。

YAMAHA AG03 オーディオテクニカAT 2020セット

アコースティックギターに使っておりました。

Aston microphones Stealth & Origin 2本セット

機材整理のため出品します。

Aston microphone ORIGIN コンデンサーマイク



【箱キズ品】AUDIX コンデンサーマイク 「MG15」 国内正規品

キズやハゲがいくつかあります。

Forest Green Compressor フォレストグリーンコンプ

写真をご覧ください。

Presto K-8 レコードカッティングマシン

動作問題なし、ガリなども出品時に確認致しました。よろしくお願いいたします！

YAMAHA REV100



SKYSONIC WL-800JP

#Radial

【状態良好】YAMAHA ヤマハ 01V96 version2 デジタルミキサー

#J48

FLASHBACK TRIPLE DELAY



配信基材 セット Iphone ライブ配信 高音質 MG10XU ミキサー 配線

種類...その他

商品の情報 ブランド ラディアル 商品の状態 やや傷や汚れあり

J48Radial定価：¥34000非常に優秀なDIです。アコースティックギターに使っておりました。機材整理のため出品します。キズやハゲがいくつかあります。写真をご覧ください。動作問題なし、ガリなども出品時に確認致しました。よろしくお願いいたします！#Radial#J48種類...その他

商品の情報 ブランド ラディアル 商品の状態 やや傷や汚れあり

SONY TC-2890SD テープレコーダー デンスケAlctron CM6 MKIIマイクオーディオテクニカ マイクAT2035