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人気の新作 J48 Radial レコーディング/PA機器

商品の説明

J48
audio−technica AT-VD3 オーディオテクニカ　他多数
Radial
AKG ( アーカーゲー ) P220 コンデンサーマイク
定価：¥34000
TC・HELICON VOICETONE DOUBLE

ヤマハミキサーGF24/12
非常に優秀なDIです。
YAMAHA AG03 オーディオテクニカAT 2020セット
アコースティックギターに使っておりました。
Aston microphones Stealth & Origin 2本セット
機材整理のため出品します。
Aston microphone ORIGIN コンデンサーマイク

【箱キズ品】AUDIX コンデンサーマイク 「MG15」 国内正規品
キズやハゲがいくつかあります。
Forest Green Compressor フォレストグリーンコンプ
写真をご覧ください。
Presto K-8 レコードカッティングマシン
動作問題なし、ガリなども出品時に確認致しました。よろしくお願いいたします！
YAMAHA REV100

SKYSONIC WL-800JP
#Radial
【状態良好】YAMAHA ヤマハ 01V96 version2 デジタルミキサー
#J48
FLASHBACK TRIPLE DELAY

配信基材 セット Iphone ライブ配信 高音質　MG10XU ミキサー　配線
種類...その他

SONY　TC-2890SD テープレコーダー　デンスケ

商品の情報

ブランドラディアル
商品の状態やや傷や汚れあり

Alctron CM6 MKIIマイク

オーディオテクニカ　マイクAT2035
J48Radial定価：¥34000非常に優秀なDIです。アコースティックギターに使っておりました。機材整理のため出品します。キズやハゲがいくつかあります。写真をご覧ください。動作問題なし、ガリなども出品時に確認致しました。よろしくお願いいたします！#Radial#J48種類...その他

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ブランドラディアル
商品の状態やや傷や汚れあり

人気の新作 J48 Radial レコーディング/PA機器

12分钟前

人気の新作 J48 Radial レコーディング/PA機器

¥19,800 ¥14,850

(税込) 送料込み
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