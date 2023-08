●お得なフォロー割引実施中!!

フォローしてくださった方にはフォロー割引として【500円】お値引きをさせて頂きます

ご購入前にフォロー後『フォロ割希望!』とコメント欄にてお知らせください。コメント確認後お値引きをさせて頂きます(о´∀`о)

⚠︎ご購入後の割引は致しかねますのでご注意下さい

#良品古着屋NIKO

にて、良品古着多数出品しております!

ぜひ他の商品もご覧になってください

--

●商品コメント

1904年創業のアメリカの老舗ユニフォームブランド・スピワック(SPIEWAK)のメンズ・ナイロンジャケットです。スピワックは米軍にN-2B・B-15A・CWU-55などのジャケットや、警察などの官庁にもユニフォームを納入しており丈夫で高品質な衣類に定評のあるメーカーです。本品は厚手のナイロン生地に裏側はフリースとなった両面着れるリバーシブルタイプのジャケットです。普段着はもちろん、アウトドアや釣り、作業着としてもお使い頂けます

★ブランド名:スピワック (SPIEWAK)

★生産国:中国製

★素材:表地・ナイロン100% / 裏地ボディー・ポリエステル100% / 裏地袖・ナイロン100%

★カラー:ブラウン

【撮影環境により実物と多少お色が異なる場合がございます】

★長袖

★ジッパーフロント

★ラウンドカラー

ポケット:ウエスト × 2 / 裏側左胸 × 1 / 裏側裾部分 × 2

★リバーシブルタイプ

★袖口:筒袖

★フリース裏地

★ウエスト部分リフレクターテープ

★シーズン:冬

●サイズ表記:M

(Mサイズ表記ですが、大きめでメンズL~XLサイズ程度の着用感です)

(平置き採寸:cm)

肩幅:55

身幅:66

袖丈:62

着丈:81

●状態

一度も使用歴のない商品タグ付きの未使用品(デッドストック品)です

ダメージ:特にございません

汚れ:特にございません

★未使用ではございますが、長期間保管された年代物商品とご理解願います

★商品タグに折れ跡や印刷ハゲ、多少の破れがございますのでご了承願います

---

●商品発送⏩️ご購入日当日~翌日以内に匿名配送のゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)にて発送させて頂きます

●圧縮しての梱包となりますのであらかじめご了承願います

商品番号:94

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スピワック 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スピワック 商品の状態 新品、未使用

