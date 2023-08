2022春の新作 美品　RHC ワイドミリタリーチノ カジュアルパンツ

Wide Military Pants

ワイドミリタリーパンツ

◉サイズ

XS

◉カラー

ネイビー

ワイドミリタリーパンツは、ベイカーパンツにパラシュートパンツのシルエットをドッキングしたような、極太のシルエットが特徴的です。裾の前後に入れたタックにより、ボリュームがありながらも程よくすっきりとさせ、絶妙なバランスで着ていただけます。また、穿きこんだような風合い、雰囲気を出すため加工を施し、アタリを出しています。カジュアルな印象のkhakiと、シックな雰囲気のnavyとの2色展開です。ボリューム感がかわいく、女性らしさのある新しいシルエットのパンツです。

1度着用したのをお譲り頂きましたが

私は試着のみです。

RHC

ロンハーマン

マディソンブルー

caban

VERY

DONOBAN ADORE

yori

machatt

マチャット

ロンハーマン

RHC

イレーヴ

ノーウォス

nowos

shinzone

roku

plage

chaos

#ジャーナルスタンダード

#イエナ

#ユナイテッドアローズ

#スティーブンアラン

#アパルトモン

#トゥデイフル

#トゥモローランド

#アーバンリサーチ

#ドゥーズィエムクラス

個人保管、中古にご理解頂ける方でお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ロンハーマン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

