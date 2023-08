超美品 神宮寺雄太　アクスタ アイドル

即決大歓迎

ジェシー うちわ エロハン セット SixTONES

値下げ不可でお願いします。

人気グループ···King & Prince

King&Prince SWEET GARDEN

2018年 スウィートガーデンにて購入しました。

新品未使用、冷暗所にて保管。

ビニールの多少の折れやシワ、スレがあるかもしれませんので、素人保管であることご了承の方のみご購入お願いします。

#KingandPrince

#キンプリ

#アクスタ

#岸優太

#平野紫耀

#永瀬廉

#高橋海人

#神宮寺勇太

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

