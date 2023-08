⚠️即決価格 値下げ不可

☆レア物 限定完売品☆

新品、未使用品

1008455

LEAN DEAN

DRY TONAL ECRU

98% COTTON

2% ELASTANE

W30/L30

平置き実寸法

ウエスト 39cm

股下 77cm

裾幅 16.5cm

*多少の誤差はご容赦ください

去年の今頃の時期に購入して2~3回しか履いていないので状態はかなりいいと思います



☆新品未使用品☆

試着のみ、タグ付き

自宅保管品につき完全完品をお求めの方はご遠慮ください

ご購入後のクレーム、返品、返金には対応出来ません

簡易梱包でコンパクトに発送します

タタミジワ、折り目等がつきますがご理解ください

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヌーディージーンズ 商品の状態 新品、未使用

