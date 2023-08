【最安値挑戦！】 [新品] VIRGIL ABLOH × MCA Tシャツ Sサイズ ① Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

即日入金できるかたのみ、購入お願い致します。

日本では入手できない物になります。

〈Supreme(シュプリーム)〉とチームアップしたコラボボックスロゴTシャツと思しき1着が展示されていることでも大きな話題を集めたVirgil Abloh(ヴァージル・アブロー)による初の美術館個展、“FIGURES OF SPEECH”。2019年6月10日~9月22日(ともに現地時間)まで米イリノイ州シカゴの『Museum of Contemporary Art Chicago(MCA、シカゴ現代美術館)』コラボのTシャツになります。

#カルマVIRGIL ABLOH

出品しているヴァージル・アブローの一覧です!

#カルマ717Tシャツ

出品しているTシャツの一覧です!

商品名 : ヴァージルアブロー × MCA

コラボ Tシャツ

カラー : イエロー YELLOW

サイズ : S サイズ

着丈: 69㎝

身幅: 46㎝

肩幅: 40㎝

素人採寸の為多少の誤差は

ご了承ください。

レディースオーバーサイズで着用 も可能だと思います。

状態 : 新品 未使用

コレクション整理のため、出品致します。

自身がstockXにて購入致しました!

個人情報を切り取った納付書お付け致します。

他で売れている事もございますので、購入前は一言コメントいただけるとありがたいですm(_ _)m

またコメントは結構ですが、放置ではなく、いる いらない をハッキリさせてください!

放置される方はブロックさせていただきますm(_ _)m

手元にございますので、即日発送可能です!

発送方法については購入前にお申し出お願い致しますm(_ _)m

素人保管であり、神経質な方はお控えくださいm(_ _)m

157

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オフホワイト 商品の状態 新品、未使用

即日入金できるかたのみ、購入お願い致します。日本では入手できない物になります。〈Supreme(シュプリーム)〉とチームアップしたコラボボックスロゴTシャツと思しき1着が展示されていることでも大きな話題を集めたVirgil Abloh(ヴァージル・アブロー)による初の美術館個展、“FIGURES OF SPEECH”。2019年6月10日~9月22日(ともに現地時間)まで米イリノイ州シカゴの『Museum of Contemporary Art Chicago(MCA、シカゴ現代美術館)』コラボのTシャツになります。#カルマVIRGIL ABLOH出品しているヴァージル・アブローの一覧です!#カルマ717Tシャツ出品しているTシャツの一覧です!商品名 : ヴァージルアブロー × MCA コラボ Tシャツカラー : イエロー YELLOWサイズ : S サイズ 着丈: 69㎝ 身幅: 46㎝ 肩幅: 40㎝ 素人採寸の為多少の誤差は ご了承ください。 レディースオーバーサイズで着用 も可能だと思います。状態 : 新品 未使用コレクション整理のため、出品致します。自身がstockXにて購入致しました!個人情報を切り取った納付書お付け致します。他で売れている事もございますので、購入前は一言コメントいただけるとありがたいですm(_ _)mまたコメントは結構ですが、放置ではなく、いる いらない をハッキリさせてください!放置される方はブロックさせていただきますm(_ _)m手元にございますので、即日発送可能です!発送方法については購入前にお申し出お願い致しますm(_ _)m素人保管であり、神経質な方はお控えくださいm(_ _)m157

