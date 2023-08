90s

90s メンズのXLサイズ、グレーのデナリ フリースジャケットです。

両脇にベンチレーションが付いたレアモデルです。

XLサイズですがUSA規格ですので、メンズXXL〜XXXL相当のサイズ感です。

キャンプ等で大活躍間違いなしです。

画像にあるような薄汚れ、キズがありますが、その他は特に目立つようなダメージもなくまだまだ着用頂けます。

他にもメンズ、ウィメンズのデナリを出品しておりますので、そちらもご覧ください。

#NRKTDENALI

カラー···グレー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

