◾︎数年前に表参道ヒルズにて購入

◾︎カラー>> グレー

◾︎サイズ>> サイズタグが切れてしまったため正確には表記できませんが、メンズサイズの一番小さいサイズだったと思います

◾︎素材>> コットン100% リブ:コットン95% ポリウレタン5%

新品と比較すると着用感はあり、小さなキズがありますが、全体的に綺麗な状態です。

スワロの輝きが素敵なお洋服です。

(お写真をご確認ください)

その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

#ダルタン #ダルタンボナパルト #メンズ #レディース着用可

#正規品 #ユニセックス #即日発送

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダルタンボナパルト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◾︎数年前に表参道ヒルズにて購入◾︎カラー>> グレー◾︎サイズ>> サイズタグが切れてしまったため正確には表記できませんが、メンズサイズの一番小さいサイズだったと思います◾︎素材>> コットン100% リブ:コットン95% ポリウレタン5%新品と比較すると着用感はあり、小さなキズがありますが、全体的に綺麗な状態です。スワロの輝きが素敵なお洋服です。(お写真をご確認ください)その他ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。#ダルタン #ダルタンボナパルト #メンズ #レディース着用可#正規品 #ユニセックス #即日発送

