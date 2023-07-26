【値下げ】 きょうこ様専用 リファ ビューティックカールアイロン32mm ヘアアイロン

リファ ビューティックカールアイロン32mm。

TESCOM ノビー ストレートアイロン NBS1100 ヘアアイロン

2022年頃公式サイトで購入し、10回程度使用してます。素人検品ですが、傷などなく綺麗な状態だと思います。

【美品】電気バリブラシ デンキバリブラシ 美顔器 エレクトロン

別商品の購入を検討しているため出品します。

新品未開封 フロンテ エクステラ P-UP テラヘルツ ストレートアイロン



【新品未使用】ReFa スマートドライヤー 白

動作確認済み。

パナソニック ヘアーアイロン ストレート用 ナノケア 白 EH-HS0E-W

箱は破棄してしまっているので、本体のみでお送りします。

KINUJO キヌージョ ストレートアイロン

取り扱い説明書、ギャランティーカードあり。

マグネットヘアプロ カールアイロン 32mm



即決で値下げします様 専用

￼正規価格 24000円

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

リファ ビューティックカールアイロン32mm。2022年頃公式サイトで購入し、10回程度使用してます。素人検品ですが、傷などなく綺麗な状態だと思います。別商品の購入を検討しているため出品します。動作確認済み。箱は破棄してしまっているので、本体のみでお送りします。取り扱い説明書、ギャランティーカードあり。￼正規価格 24000円

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