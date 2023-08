#medicine古着

#medicine古着87's U.S.AIR FORCE "AIR-TO-GROUND" made in usa Jacket⁡ ヴィンテージ usa製 80s usaf ( us.air.force ) ノーカラーレスキューオレンジグランドクルー変形デザインミリタリージャケット ブルゾン ビンテージ 米軍 グランドクルーやデッキクルーが視認性を高めるために派手な色味をした羽織るオーバージャケットAir to Groundは"空対地"という軍用の意味を持ち、空=飛行機が着地する際の危険察知を目的とします。その為、視認性の高い蛍光オレンジ(FLUORESCENT ORENGE)・レスキューオレンジ 蛍光黄緑(FLUORESCENT CHARTREUSE)というバリエーションを持ち、USNのライフプリザーバーのデッキベストのように役割によって色を変えられていたのかなと考えますフロントパネルとバックパネルを一刀両断した斬新なデザインフロントはベルクロテープ 薄手なので ライトアウター シャツ 感覚でどうぞ裏地に着いた生地と紐でくるくるっとまとめて、小さくバッグに収納可能です 前部分はナイロンなので、 雨具 カッパ ナイロンジャケット マウンテンパーカー 感覚で アウトドア 登山にもどうぞスペシャル ミリタリー 軍物 軍モノ 近年物の ecwcs エクワックス との相性も良さそうです映画 トムクルーズ 主演 Top Gun Maverick トップガン マーヴェリック でもグランドクルー エアクルーの服を着た人のシーンが出てきますねsize : 表記-(実寸xl程度)着丈83身幅69肩幅ラグラン袖丈計測不能裄丈96 右肩に薄く線汚れ

