✅商品説明

✅ 基本情報

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヤコブコーエン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✅商品説明イタリア製 プレミアムデニムの筆頭JACOB COHENの最上位モデルLIMITEDモデル 613(スラントポケットを採用したエレガントなスリムフィット)です。世界限定24本の超希少品バックポケットの花の刺繍が限定品の証街中でこの花の刺繍が入ったデニムを履いてる人がいたら超絶お金持ちです。定価だと1本10万円ぐらいするラグジュアリーにも程があるアイテムなので、、日本製デニム生地を用いてスタイリッシュさとヴィンテージテイストを両立させた逸品カジュアルからキレイ目まで幅広いコーデに活用できる汎用性の高さも魅力ウザがられると分かっていながらもついつい自慢したくなってしまうのが玉に瑕ですが履き心地とシルエットディテール全てが至高の域に達しているテーラードデニムの終着点です。✅ 基本情報【色】 グレーがかったインディゴ【素材】 綿:100% 【シルエット】 テーパード【サイズ】 34inc【実寸《cm》 】 ■ウェスト・43 ■股上・25 ■股下・70 ■ワタリ・34 ■裾幅・19【状態】 一般的な中古品【着用シーズン】 春 夏 秋 冬 【ポケット】 サイドポケット2 コインポケット1 バックポケット2【生地の厚さ】 厚め【裏地】 無し【伸縮性】 無し【透け感】 無し【光沢】 無し✅発送方法 ◾️らくらくメルカリ便 匿名配送(ゆうゆうに変更可能) ◾️送料完全無料❢ ◾️スピード発送❢⭐️タバコ ペット 香水 全て無し❢⭐️即購入大歓迎♪

