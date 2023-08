【新作からSALEアイテム等お得な商品満載】 ステューシー　Arch Stussy Applique 黒　Mサイズ Crew スウェット

⚫︎商品名

vintage GIANNIVALNTINO ハーフジップ デザイン スウェット

ステューシー

⚫︎サイズ

M

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→68

身幅→60

⚫︎カラー

黒 / ブラック

⚫︎素材

写真参照

⚫︎状態

USED

良好

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

