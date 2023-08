----------------------------------

eLLa エラ サイドスカラップ レギンスパンツ S

----------------------------------

かぐれ KAGURE

コットンストレッチイージーパンツ

表記サイズ:F レディース

平置き実寸(cm):ウエスト幅~49 股上31股下62 渡り33裾幅16.5

※誤差はご了承下さい

カラー:BEIGE ベージュ

素材:綿97% ポリウレタン3% コットン ※洗濯可

生産国:日本製

紙タグ付き新品、試着のみの自宅保管品

定価13,200円のお品

すっきりとしたテーパードシルエットが魅力の、コットンストレッチイージーパンツ。

スニーカーやローファーに合わせやすい丈感で使いやすい1本。

製品染めを施した風合いのある素材感は、シンプルなコーディネートも存在感のある着こなしに仕上がります。

ウエストがゴム仕様のため、ワンピースやチュニックとのレイヤードスタイルとも相性がよく、細すぎず太過ぎないサイズ感がかぐれ定番人気のアイテムです。

※デザインとして製品洗い加工が施されています

・自宅保管品になりますので、わずかな擦れや薄汚れ、紙タグの傷みなどはご了承下さい

・折りたたみ保管していますので、皺につきましてはご了承下さい

匿名配送でお届けします

カラー...ベージュ

丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...コットン

シルエット...テーパード

股上...レギュラー

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド かぐれ 商品の状態 新品、未使用

