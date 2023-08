幡ヶ谷のパドラーズコーヒーのイベントスペースで開催されてた

【EPOCH +PALETOWN】合同イベント

《VISTAPOINT》で限定発売されていたcreek Angler’s Devicn tシャツ。かなりレアだと思います。

数回試着しました。

サイズs

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クリーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

