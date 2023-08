✴︎商品名:セットアップ

✴︎ブランド:24karats

✴︎表記サイズ:M

✴︎カラー:ブラック

✴︎デザインがオシャレなセットアップです!新品未使用ですが、自宅保管していた為少しキズがついているところがあります。お出かけや普段使いなどたくさんコーディネートできます!

定価:トップス19,800円、パンツ15,800円

#miiiショップ #miiiトップス #miiiパンツ

フォロー割、まとめ買い割引実施中です!

ご希望の方は、コメントにてご相談ください♪

♢他にも可愛いお洋服を出品してます♢

✴︎状態:目立った汚れなし

✴︎実寸:㎝

トップス

肩幅:48

着丈:66

袖丈:26

身幅:53

パンツ

ウエスト:70

総丈:49

股下:18

わたり幅:30

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

✴︎商品状態、画像について

※商品の全体的な状態や細かなダメージ等は説明分と画像を参照してください。

※細かく状態を確認し、記載しておりますが、ご不明な点がございましたらお気軽にコメントをお願いします。

※素人撮影のため、実物と画像で多少色が異なって見える場合がごさいますので、あらかじめ了承ください。

✴︎返品・交換について

※中古品のため返品・交換は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

#24karats

・Y

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥエンティーフォーカラッツ 商品の状態 新品、未使用

