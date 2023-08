★商品名

★カラー

ディール(ボディ)

ホワイト(ロゴ)

ピンク(つば裏・サイドパッチ)

★サイズ

フリー(スナップバック式て調整可)

★状態

新品未使用

★特徴

鮮やかなティール・ピンクカラーが際立つワールドシリーズ1988サイドパッチ仕様の国内未発売ニューエラキャップ。

MLB 野球 帽子 海外限定 Stussy ステューシー

ストリート ファッション コーディネート WBC

#まもんきキャップコレクション

⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。

♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎

○梱包・発送方法○

型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。

らくらくメルカリ便での匿名発送です。

(追跡有り)

○確認事項○

※コメントなし即購入OKです。

(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)

※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

