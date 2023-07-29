人気ブランドを NEW BOTTEGA ニューボッテガヴェネタ　チェーンバッグ ショルダーバッグ

こちら、ボッテガヴェネタのベルトチェーンバックになります。

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体にフィットして使いやすいタイプで、

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チェーンの長さが調節可能です。

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サイズ

良品✨ GUCCI ショルダーバッグ GG柄 パンチング シェリーライン

幅22cm 高さ13cm チェーン77cm

ルイヴィトン マルリーバンドリエールモノグラム ショルダーバッグ

素人採寸になります

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カラー···ブラック

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マルニマーケット ストライプショルダーバッグミニ

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素材···牛革(本革)

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

こちら、ボッテガヴェネタのベルトチェーンバックになります。体にフィットして使いやすいタイプで、チェーンの長さが調節可能です。サイズ幅22cm 高さ13cm チェーン77cm素人採寸になりますカラー···ブラック#ボッテガヴェネタ#ボッテガ#BOTTEGA#イントレ#イントレチャート素材···牛革(本革)

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

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