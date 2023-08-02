国内外の人気集結！ エルメス　エールライントートバッグ トートバッグ

HERMES エルメス

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◆サイズ

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ヨコ ： 42.0cm

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タテ ： 33.0cm

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マチ ： 10.0cm

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ハンドル丈 ： 28.0cm

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ハンドル高さ ： 11.0cm

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◆カラー ブラック×グレー

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※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。

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本体開閉 ：スナップボタン / ファスナー

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内側 フリースペース ： 1

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オープンポケット ：１

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外側 オープンポケット ： 6

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◆素材

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大切につかっていたので内側もきれいです。汚れシミありません。

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カギありません。

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南京ありません。

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値下げ不可

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

HERMES エルメスエールラインMMトートバッグ ハンドバッグフールトゥ シルバー金具 カデナキャンバス シルバー金具 グレー A4収納可 ビジネス 通学 フランス製 レディース メンズ ユニセックス◆サイズヨコ ： 42.0cmタテ ： 33.0cmマチ ： 10.0cmハンドル丈 ： 28.0cmハンドル高さ ： 11.0cm◆カラー ブラック×グレー ※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。本体開閉 ：スナップボタン / ファスナー 内側 フリースペース ： 1 オープンポケット ：１ 外側 オープンポケット ： 6 ◆素材 キャンバス シルバー大切につかっていたので内側もきれいです。汚れシミありません。カギありません。南京ありません。値下げ不可

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

【新品未使用】カバセリエ 46【正規店購入品】