即買OK

海外限定 adidas Handball spezial 27.5



NEW BALANCE MD1100DB

スウェード スニーカー シューズ

サイズUS8(26cm)4Eワイズ

実寸アウトソール約30.5cm最大幅約12cm

茶 こげ茶 赤 ブラウン エンジ ワイン

正規品 限定品 箱なし定価24.200円

スエードとレザーを単色系のブラウンで巧くまとまめていてラグジュアリーな雰囲気漂っています

ミッドソールのエンジ系の差し色がきいてます

ストリートは勿論、

流行の アーバンアウトドア、フェス等にも最適

M1400SB、M996、M991、H710、MT580、ML71bs等と並ぶ名品

GO OUT系、ノースフェイス、パタゴニア モンベル等に相性抜群

シュプリーム、コムデギャルソン、メゾンマルジェラ、ロンハーマン、オーラリー、ノンネイティブ、マルニ、ニードルス、visvim等にもよくあいます

エアフォース1 ウィート、エアモック、

ACG、リバデルチ、ラバドーム、バッドランダー、コールハーン等好きな方にも supreme

USED品、使用感多少あり

アッパー所々、トウ、踵、ソール等にスレ、汚れ、履きしわ

ソール減り踵など軽度

完品をお探しの方、上記の点など気になる方は取引お控え下さい

状態7/10位

状態全て当方の主観

見落としている点があるかもしれませんが御了承ください

御理解あるスムーズな方で

状態を極端に気にされる方並びに神経質な方の取引お断り

靴スニーカーの出品物に関して

基本的に中古品(稀に出品する新品デッド含む)で製造から年月が経過しているものが殆どですので

(出品前、発送前の最低2度以上)入念に状態確認し、状態の詳細は勿論

分かるものには出来る限り製造年代も商品説明に記載していますが

素材によっては経年劣化による加水分解、内部での破損、ソールの剥がれ寸前など

目視で表面からの確認ではどうしても分からないものもございますし

その点に関して御理解いただける方のみの取引でお願いします

又、発送後の状態変化など補償はいたしかねます

気になる点がある場合は入札前に入念に御質問ください

プロフィールもあわせて必読ください

入札いただいた時点で上記の点並びにプロフィール内容御理解いただいたものとみなし取引させていただきます

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

