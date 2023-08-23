当店の記念日 関西ジャニーズJr. あけおめコンサート2021長尾謙杜ちびぬい アイドル

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神経質な方は購入をお控えください。

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ジャンル···ジャニーズ

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カラー···イエローちびぬい なにわ男子 長尾謙杜 １点購入後箱に入れて保管しておりました。新品未開封です。袋から１度も出しておりませんが袋にはシワや細かい傷があります。神経質な方は購入をお控えください。メルカリ便で発送します。箱に入れる場合は+300円で承ります。その他発送方法等ご希望がございましたら、できる限り対応させていただきます。その場合ご購入者様に送料をご負担いただきます。お気軽にコメント下さい。お値下げ可コメント下さい。関西ジャニーズJr 関ジュ 京セラ あけおめ 関ジュがぎゅーっと大集合なにわ男子 西畑大吾 大西流星 藤原丈一郎 大橋和也 道枝駿佑 長尾謙社 高橋恭平Lilかんさい 西村拓哉 嶋﨑斗亜 大西風雅 岡﨑彪太郎 當間琉巧Aぇgroup 正門良規 末澤誠也 佐野晶哉 小島健 福本大晴 草間リチャード敬太AmbitiousBoysbeジャンル···ジャニーズ

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