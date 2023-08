2023年モデル 数量限定

バルド スタンドキャディバッグ BALDO 2023 NEW STAND CADDIE BAG

※ヘッドカバーは別売りです。

DR FW UT 用があります。(1個 4000円)

欲しい方はコメント欄にお願い致します。

売り切れた場合はご了承ください。

在庫状況

トリコロール 〇

グリーン 〇

ブルー 〇

レッド 〇

シルバー 〇

ブラック ✖

イエロー ✖

ホワイト ✖

ネイビー ✖

チャコール ✖

ドレッシーかつ、スポーティーなデザイン

・6分割の口枠内は、毛足の長いボアを使用したセパレートタイプ

・3kgと軽量で持ち運び時の負担を軽滅します。

・クローバータオルフックは、タオルの他にアクセサリーを携帯させることも出来ます。

また、多数のポケットが搭載されているため、セルフプレー時にも素早く小物にアクセスできる

▽貴重品収納ポケット

▽サイドマグネティポケット

▽収納ネット付きサイド大型ポケット

▽マグネティックボトルホルダー

▽フロントマグネティックポケット

▽サイドポケット2WAYポケット

▽大容量フロントポケット

【キャディバッグ】

CB素材:合成皮革

口枠:6分割

サイズ:本体高さ/89cm フード装着時126cm

キャディバッグサイズ:9.5インチ

対応長さ:46インチ

重量:3.2kg

付属品:フード / ネームプレート

ブランド: BALDO

72,600 円

