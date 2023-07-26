【在庫あり】 リフレキュット フットマッサージ 健康器具 その他

〇 リフレキュット

【core3様専用】日立風呂用水素バブル生成器BathCRiE U HBH-01

フットマッサージ

マッサージガン 筋膜リリース



cocoさん専用 業務用美容機 ウルトランスフォーマー

昨年購入しました

curuput ディープダメージケアセット 13点セット

数回使用後自宅保管です。

ほぐエール/ディノス 美品



Panasonic 音波振動ハブラシ ドルツEW-DP33 ハイグレードモデル

ほとんど使っていないので、目立った汚れはありません。

【美品】マイトレックスリバイブミニ

ディノスオンラインで購入致しました。

エアアイマスク マッサージ



骨盤エステ



高濃度酸素発生器 NIDEK medical NUVO L i te

エステのような美脚ケアをご自宅で！

❤️早い者勝ち❤️フットケア レッグケア リラックス 癒し プレゼント

エアーバッグと足裏EMSで同時に刺激。

ストロング付 ケノン

手軽に気持ちよくスッキリ美脚が目指せます。

SPEEDIKのGRACIAとバリカン刃９つのセット



yumi様専用 フェザー プロガード ガード付刃 15枚入 PG-15

色=グレー

Bright Light ME+ ブライトライトＭＥ＋ プラス

●サイズ=約幅29奥行き11高さ46cm・重量約990g（片足）

ヤーマン スイングビート

●素材=ポリエステル、ABS

BRAUN 脱毛器 Pro5 PL-5014

●消費電力=13W（片足）

Panasonic ER9900 バリカン 替刃 × 3個

●充電式（満充電まで両足約4時間・片足約3時間）

高照度光療法 ブライトライト me +

●連続使用時間=満充電で約1.5時間

Refa FINEBUBBLE S

●選べる3つのコース

(美品)アップワン陶板浴Mini

・コース1…ポンピングコース

イビキ対策 スリーム Sleeim

・コース2…ドレナージュコース

OuraRingオーラリングgen3 US9 SIZE9 サイキングキッド付き

・コース3…美脚コース

ハニーさん専用☆healy(ヒーリー) レゾナンス☆波動調整器☆未使用

※エアーの強さは3段階

ハイパーボルト ケース付き

●約15分オートタイマー付き

高陽社 足湯器 冷え取り君 FB-C80 マイコンプレミアム

●ヒーター表面温度=低温：約35℃以下・高温：約40℃以下（室温25℃）

【新品・未使用】ジェットウォッシャー ドルツ EW-DJ55-W WHITE

●耐荷重=90kg以下・ふくらはぎ適応サイズ=41cmまで

NEWバンビ物語 ビューティーワールドⅡセット

パッド12個 もお付けします。

アウトレット 水素吸入器 1分間に100ml＋酸素50ml デュポン製イオン膜



JBM Family Beauty World Ⅱ 美品 高周波ダイエット

購入日時によって発送が少々遅れてしまうことがあります。

新品未使用ナノフェミラスプラス シャワーヘッド

ご了承くださいませ。

リフレキュット フットマッサージ 健康器具



新品Panasonic電動歯ブラシ EW-CDP35-W

#フットマッサージ #マッサージ #リフレキュット

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

〇 リフレキュットフットマッサージ昨年購入しました数回使用後自宅保管です。ほとんど使っていないので、目立った汚れはありません。ディノスオンラインで購入致しました。エステのような美脚ケアをご自宅で！エアーバッグと足裏EMSで同時に刺激。手軽に気持ちよくスッキリ美脚が目指せます。色=グレー●サイズ=約幅29奥行き11高さ46cm・重量約990g（片足）●素材=ポリエステル、ABS●消費電力=13W（片足）●充電式（満充電まで両足約4時間・片足約3時間）●連続使用時間=満充電で約1.5時間●選べる3つのコース・コース1…ポンピングコース・コース2…ドレナージュコース・コース3…美脚コース※エアーの強さは3段階●約15分オートタイマー付き●ヒーター表面温度=低温：約35℃以下・高温：約40℃以下（室温25℃）●耐荷重=90kg以下・ふくらはぎ適応サイズ=41cmまでパッド12個 もお付けします。購入日時によって発送が少々遅れてしまうことがあります。ご了承くださいませ。#フットマッサージ #マッサージ #リフレキュット

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

OuraRingオーラリング Gen2 Balance Silver US9くらげぱん様 専用 家庭用酸素濃縮器 酸素発生器 ZY-1S 人間,ペット用【1年保証】Panasonic 家庭用高周波治療器 コリ・コラン 充電器付属品他ポルト ウルトラウェーブアドバンス AIM-FN065【core3様専用】日立風呂用水素バブル生成器BathCRiE U HBH-01マッサージガン 筋膜リリースcocoさん専用 業務用美容機 ウルトランスフォーマーcuruput ディープダメージケアセット 13点セットほぐエール/ディノス 美品Panasonic 音波振動ハブラシ ドルツEW-DP33 ハイグレードモデル