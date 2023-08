出品中の他商品

【商品説明】

希少★当時モノ VAN JAC ヴァンヂャケット STAFF 刺繍・レタード 袖牛革スタジャン BIG ONE 着用M~位 石津 アイビー

柔らかなメルトンウールのボディに、袖部分には天然のシボが入った

シュリンクレザー(牛革)が使用された本格的な作りです。

レタードやロゴ刺繍が大きく施されたヴァンの定番アイテムです。

内側は、ダイヤモンドステッチのキルティング仕立てですので保温性も抜群です。

【サイズ】

BIG ONE 着用M~位

身幅:65cm 着丈:62cm 袖丈:56cm 肩幅:54cm

※平置きでの採寸サイズ 多少の誤差はご容赦ください。

【素材】

画像のタグに記載の素材情報をご覧ください。

◆VAN JAC ヴァンヂャケット STAFF 刺繍・レタード 袖牛革スタジャン

【状態】

多少のスレはありますがその他おおむね良品

※汚れ等写真にてご確認ください。

※細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

#dNo.0062

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァンヂャケット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

