【在庫処分大特価!!】 希少　CHALLENGER SKULL PRINTED MESH CAP キャップ

お正月限定商品

●商品名

CHALLENGER チャレンジャー

SKULL PRINTED MESH CAP

メッシュ キャップ スカル

●カラー

ネイビー パイソン グレー

●状態

目立った傷汚れがない綺麗なUSED品

● 注意!

※現物と変わらないように撮影を行なっていますが光の加減によっては色が違って見える場合がございますがご了承ください。

※素人検品、古着になりますので汚れや傷など見落としがある場合もございますのでご了承ください。また、神経質な方のご購入はお控えくださいませ。

※発送は簡易的な梱包で致します。

商品の情報 ブランド チャレンジャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

