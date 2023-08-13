人気特価 【26.0cm】NIKE AIR FOOTSCAPE NM/CDG スニーカー

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商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

【26.0cm】NIKE AIR FOOTSCAPE NM/CDG ナイキ エアーフッチスケープ-----・コムデギャルソンとのコラボ----●サイズ：26.0cm US 8.0●カラー：BLACK/WHITE●品 番：BV0075 001----・コムデギャルソンで購入の100%本物正規品です。・お使いのモニター（液晶）や環境により、色の見え方が異なる場合があります。・ご不明な点がございましたら、ご連絡のほど、よろしくお願いいたします

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