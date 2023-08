TATRAS タトラス NODOSO

異素材切り替えの素材です。

MA-1のディテールがベースになっており、ストレッチのきいた細身の腕周りで、シンプルな見た目にこだわりのディテールです。

袖と裾のリブがしっかりフィットするので防風性も抜群です♪ TATRASならではの軽くてあたたかい着心地、柔らかい質感が最大の魅力です。

ダウン素材には世界的にも歴史のある上質な素材として知られる、ポーランドの『ホワイトグースダウン』を使用していて、ジッパーにはポーランドで50年以上続く老舗メーカー『ALPHA社製』のものを使用している間違いない1枚です!!

【TATRAS】(タトラス)2006A/Wよりミラノに拠点を置き、イタリア、ポーランド、日本とのコーポレートブランドとしてスタートしたイタリア発のトータルブランド。デザインチームにおいて、オリジナルの素材開発に徹底的にこだわり、BASIC,ELEGANCE,MILITARY,R LINE,ATERIER といった5つの異なったレーベルを設けることで、それぞれの素材やデザインの特徴を生かしたアイテムを展開しています。ブランドロゴの三つの星は「機能的で、洗練された、唯一無二」を表していて、普遍的テーマを生かした造形美を追及しています。

TATRASのダウンは、水鳥の胸元のダウンボールを使用し通常のダウンと違い保温性に優れ、軽く柔らかいダウンを使用しております。 ダウン自体の反発の値を表すフィルパワーは通常「500フィルパワー」が高品質とされており、TATRASのダウンは「800フィルパワー」となり最高品質となっております。

スリムでかっこよく大人ぽっいので、インスタやその他SNS映え間違いなし

サイズ表記1

色:ブラック

写真9.10枚目は引用写真です。

少々、毛羽立ちあり。

中古品の為、ご理解の上ご購入よろしくお願い致します。

タトラス

カナダグース

モンクレール

ピレネックス

ナンガ

ヘルノ

デュベティカ

トミーヒルフィガー

ディーゼル

商品の情報 商品のサイズ S ブランド タトラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

