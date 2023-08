華麗 XL 《激レア》NBA⭐︎パーカー 胸ロゴ P703 ブラック黒色 パーカー

数ある商品の中から《みちこ@古着マニア》のページを閲覧いただきありがとうございます^_^

ヴィンテージ商品を中心に出品しています!

#みちこ古着マニア

こちらで他の古着商品を閲覧いただけます♡

お得なフォロー割引きしてます^_^

♡簡単2ステップ♡

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい

たったこれだけです^_^

♡10,000円以上→500円引き

♡3,000円以上→200円引き

♡3,000円以下→100円引き

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)

すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⚫商品名

NBAのパーカーです☺︎

⚫ポイント

・胸ロゴ

・ビッグシルエット

・シンプルデザイン‼︎

ヴィンテージ ビンテージ パーカー

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

⚫状態 中古

使用感、フードの紐なし、前身頃に色褪せのようなシミはございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます☺︎

⚫️カラー

ブラック 黒色

⚫サイズ XL

(着丈69.5cm、身幅57cm、肩幅52cm、袖丈68.5cm)

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入OKです!!

この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します♡

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

#P703

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヌビーエー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヌビーエー 商品の状態 やや傷や汚れあり

