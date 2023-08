売上実績NO.1 あきらさん様専用　鬼滅の刃 ワールド　コレクタブル　フィギュア ワーコレ コミック/アニメ

バラ売り不可

バラ売り不可値下げ不可値下げ交渉きたらブロックします。・出品物・鬼滅の刃ワールド コレクタブル フィギュアワーコレ無惨様の前だぞ以外のシリーズは揃っています。かなりお得なセットです。計92体セット。・状態・獲得後、未開封・未使用品。プライズ景品の為、箱には獲得の際に傷・凹み等がついている場合がございます。※箱は保護材です。とメーカー様の説明にも書いてありますのでご理解頂きご購入ください。 万一初期不良等につきましては、販売元に問い合わせ下さいます様お願い致します。(開封後の返品、返金はすり替えが一度ありましたので、NGでお願いいたします。)・発送にあたって・段ボールにそのまま入れて発送。シリーズ毎に衝撃吸収材に包んで発送が良い方は+1500円にて承ります。(手間代プラス追加送料分に充当)運送会社による事故・破損等は責任を負いかねます。・注意事項・※購入時の返品・返金はNGとさせて頂いています。(一度、返品時のすり替えで痛い目にあったのでご理解下さい。)※プロフ・説明文は必読でお願い致します。(ご購入頂いた時点で、プロフ・説明文にご了承頂いたとみなします。)#鬼滅の刃 #鬼滅 #きめつのやいば #きめつ#竈門炭治郎 #竈門禰豆子 #我妻善逸 #嘴平伊之助#冨岡義勇 #胡蝶しのぶ #甘露寺蜜璃 #伊黒小芭内#宇髄天元 #時透無一郎 #不死川実弥 #煉獄杏寿郎#悲鳴嶼行冥 #煉獄千寿郎 #栗花落カナヲ #全集中展 #全集中 #鬼滅クリアファイル #鬼滅アクスタ#鬼滅アクリルスタンド #鬼滅ランチョンマット#鬼滅qposket #絆ノ装 #鬼滅フィギュア #キメツ学園 #ufotable #ufotablecafe #無限列車編#無限列車 #京ノ御仕事 #鬼滅モントレ#鬼滅ラグーナテンボ #ラグーナテンボス #東京ドームシティ#鬼滅コラボ #鬼滅東京ドームシティ#鬼滅生誕祭#日輪#鬼滅ワーコレ

