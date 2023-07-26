【全商品オープニング価格 特別価格】 CHROME HEARTS　新品　海外限定　Ｌ　クロムハーツ　長袖Tシャツ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

アメリカのCHROME HEARTS正規店にて購入しました。

クロムハーツ ロンT 白XL

Lサイズ

オーギュストプレゼンテーション リネンプルオーバーシャツ

店舗レシートございます。

【美品 ＸＬ】BALR ロンt 長袖 ロゴプリントロングスリーブ

海外限定、レア商品です！

美品】XXL イングランド代表 ユニフォーム アンブロ 柴田ひかり リバーシブル

他にもクロムハーツ商品ございます。

アンダーカバー サイコ ヒッチコック

他の商品には

TIGHTBOOTH タイトブース L/S T-SHIRT ロンT

CHROME HEARTS店舗の写真ものせてます。

レア当時物！ KLF ロング tシャツ シングルステッチ コピーあり 野村訓市

ブランド紙袋お付けします。

70s the wind&fire ソウル ラグラン パキ綿 Tシャツ

紙袋は無くなり次第終了します。

F0408S 新品 AKAHIROMIYASHITA TheSoloist.

お早めにどうぞ！

MARCELO BURLON ロングTシャツL

カラー...ブルー

neighborhood x pendleton コラボロンT

袖丈...長袖

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

アメリカのCHROME HEARTS正規店にて購入しました。Lサイズ店舗レシートございます。海外限定、レア商品です！他にもクロムハーツ商品ございます。他の商品にはCHROME HEARTS店舗の写真ものせてます。ブランド紙袋お付けします。紙袋は無くなり次第終了します。お早めにどうぞ！カラー...ブルー袖丈...長袖

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

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