特価商品 ★未着用★ kurt 着！ 少年ナイフ Tシャツ supreme 木村拓哉 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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overdose 製、カートが着用していたことで有名な完全再現のシャツです。
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ESSENTIALS エッセンシャルズ Tシャツ LA限定 essentials
オリジナルヴィンテージから精密に再現された非常にクオリティの高い1枚です。
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入手されたオリジナルを基に製作されたcloneシリーズとなり、発売当時直接overdose様から購入させていただきました。
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どうしても手放したくない商品でしたが、今回泣く泣く出品いたします。
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大事に着ていただける方にお譲りします。
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また、購入から今回の出品まで配送時のビニールを開封しておりませんでしたが、古着にご理解のある方のご購入をお願いいたします。
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表記サイズ:XL
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着丈:約77cm
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肩幅:約54cm
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※素人採寸となりますので、参考程度にお考え下さい。
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カラー···ホワイト
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袖丈···半袖
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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季節感···春、夏
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★多数商品出品中！#atdoktシャツ一覧 からご確認をお願いいたします。overdose 製、カートが着用していたことで有名な完全再現のシャツです。オリジナルヴィンテージから精密に再現された非常にクオリティの高い1枚です。入手されたオリジナルを基に製作されたcloneシリーズとなり、発売当時直接overdose様から購入させていただきました。どうしても手放したくない商品でしたが、今回泣く泣く出品いたします。大事に着ていただける方にお譲りします。また、購入から今回の出品まで配送時のビニールを開封しておりませんでしたが、古着にご理解のある方のご購入をお願いいたします。表記サイズ:XL着丈:約77cm肩幅:約54cm身幅:約53cm※素人採寸となりますので、参考程度にお考え下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏NIRVANAニルヴァーナkurt cobainカート コベインカートコバーンMUDHONEYpixiesTADSUB POPweezerGREEN DAYOASISsmashing pumpkinssonic youthstone rosesradioheadmy bloody valentineマイブラrideshonen knifesyonen knifeグランジロックTシャツパンクTシャツ90年代ファッション銀杏BOYZ銀杏ボーイズ峯田和伸菅田将暉hysteric grammarnumber ninenumber (n)ineナンバーナインundercoverアンダーカバーフィアオブゴッドfear of godessentialssupreamsearstowncraftoneitaベルベルジンberberjinsoloist