特価商品 ★未着用★ kurt 着！ 少年ナイフ Tシャツ supreme 木村拓哉 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

★多数商品出品中!#atdoktシャツ一覧 からご確認をお願いいたします。

overdose 製、カートが着用していたことで有名な完全再現のシャツです。

オリジナルヴィンテージから精密に再現された非常にクオリティの高い1枚です。

入手されたオリジナルを基に製作されたcloneシリーズとなり、発売当時直接overdose様から購入させていただきました。

どうしても手放したくない商品でしたが、今回泣く泣く出品いたします。

大事に着ていただける方にお譲りします。

また、購入から今回の出品まで配送時のビニールを開封しておりませんでしたが、古着にご理解のある方のご購入をお願いいたします。

表記サイズ:XL

着丈:約77cm

肩幅:約54cm

身幅:約53cm

※素人採寸となりますので、参考程度にお考え下さい。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

NIRVANA

ニルヴァーナ

kurt cobain

カート コベイン

カートコバーン

MUDHONEY

pixies

TAD

SUB POP

weezer

GREEN DAY

OASIS

smashing pumpkins

sonic youth

stone roses

radiohead

my bloody valentine

マイブラ

ride

shonen knife

syonen knife

グランジ

ロックTシャツ

パンクTシャツ

90年代ファッション

銀杏BOYZ

銀杏ボーイズ

峯田和伸

菅田将暉

hysteric grammar

number nine

number (n)ine

ナンバーナイン

undercover

アンダーカバー

フィアオブゴッド

fear of god

essentials

supream

sears

towncraft

oneita

ベルベルジン

berberjin

soloist

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

