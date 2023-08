新品未使用ですが、ジャケットに薄く折り線のようなもの、ラベルの剥がれなどがございます。

君の名は LP アナログレコード 重量盤2枚組

写真3.4枚目ご参照ください。

他にもカネコアヤノの商品を出品しております。

まとめ買いしていただける方は、お気持ち値引きさせていただきます。

#pq_カネコアヤノ

カネコアヤノ 祝祭 レコード

#カネコアヤノ

#祝祭

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

