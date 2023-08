数ある中からご覧いただき、ありがとうございます。

NIKE ナイロンパーカー アウター ジャケット



カーハート(Carhartt)の無地ニュートンボンバーライナーです。

明るい色で、色の組み合わせが様々に楽しめると思います!

●サイズ:タグ表記 Sサイズ

肩幅 約40cm

身幅 約51.5cm

着丈 約67cm

●素材:

表地・裏地ナイロン100%

そで・芯 ポリエステル100%

●状態:

新品未使用タグ付きです。

長期自宅保管品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

◎自宅保管品ですので、気にされる方はご遠慮ください

●発送時は小さくたたみ、到着時に折り皺が入る可能性があります

◎交渉中でもそのままの金額でご購入いただく方を優先します

●らくらくメルカリ⇔ゆうゆうメルカリ 配送方法を変更する場合があります

#Carhartt

6.27ハピ50

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カーハート 商品の状態 新品、未使用

