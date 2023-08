【セール 登場から人気沸騰】 ニューバランスMT580RCA スニーカー

ご覧いただきありがとうござます。

ニューバランスMT580RCA

安定性をもたらすROLLBARを搭載したエイジング加工が施されたソールパーツと、SL-1ラストを採用したスリムな爪先デザインが特徴。

□状態:新品・未使用

□サイズ:27cm

□表示カラー:ホワイト/グリーン

□付属品:タグのみ

履くつもりで購入しましたが、

中々履く機会がなく出品します。

箱は壊してしまいありません。

簡易包装にて発送致します。

大切に保管しておりますが、

あくまでも個人保管になりますので、

ご理解のある方のみご興味がありましたら

宜しくお願い致します。

ご不明な点がございましたら、

お気軽にコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

